Urkullu insta al Govern a "no dejar el destino de Cataluña" en una "escalada que no conduce a ningún futuro"

Denuncia que el Ejecutivo del PP aplica el artículo 155 "en su versión más extrema y de incierta consecuencia"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha denunciado que el Gobierno de Mariano Rajoy vaya a aplicar del artículo 155 de la Constitución "en su versión más extrema y de incierta consecuencia", y ha emplazado al Ejecutivo de la Generalitat catalana a actuar "con inteligencia y audacia" para "no dejar el destino de Cataluña en la inercia de una escalada que no conduce a ningún futuro".

El lehendakari ha lamentado que "el Gobierno español ha puesto en marcha una aplicación del artículo 155 de la Constitución en su versión más extrema y de incierta consecuencia". "Es una medida excepcional y desproporcionada que, por mucho que lo quieran justificar con todo tipo de campaña y acompañamiento, no tiene justificación de un propósito de convivencia social y política", ha afirmado.

A su juicio, esto "no va a resolver el problema", sino que "dinamita los puentes, genera más tensión y fractura". "No sólo no favorece una solución, sino que complica su búsqueda", ha apuntado.