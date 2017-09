Urizar (EA) muestra su apoyo al referéndum del 1-O y llama a crear "un segundo frente a favor de la democracia"

El secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar, se ha mostrado convencido de que el próximo 1 de octubre la sociedad catalana "va a poder votar para decidir su futuro" y ha abogado por crear "un segundo frente a favor de la libertad y de la democracia".

"Nos gustaría tener en frente a un Estado de la calidad democrática de Canadá o el Reino Unido pero nos ha tocado un Estado español que siempre priorizará su imperio de la ley por delante de la democracia", ha criticado Pello Urizar que ha destacado que "hablamos de democracia no de independencia, de poder preguntas a la sociedad su voluntad". "A eso le tiene miedo el Estado español que intentará que no se pueda preguntar sobre cuestiones que no están bajo su control", ha incidido.