Unidos Podemos e independentistas escenifican hoy su frente común contra el Gobierno y pro referéndum

PDeCAT, ERC, PNV y Compromís asistirán a la asamblea convocada por Podemos, IU, En Comú y En Marea a partir de las 9.00 en Zaragoza

No obstante, Podemos y sus socios no comparten la hoja de ruta del PDeCAT y ERC, ya que, como ha afirmado Iglesias en reiteradas ocasiones, no son partidarios de la independencia sino de que "Cataluña se quede en España", aunque con un "encaje territorial" diferente. Tampoco coinciden en su visión sobre las consecuencias de la consulta del 1 de octubre, pues el partido morado y las confluencias la entienden como una movilización y no como un referéndum vinculante.