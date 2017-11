Unidos Podemos y el PDeCAT ven "muy complicado" llegar a un Pacto de Estado para la Justicia con el PP

Unidos Podemos y el PDeCAT han coincidido en que será "muy complicado" alcanzar un Pacto de Estado para la Justicia con el PP porque en estos momentos existen desencuentros en diversos puntos que, a su juicio, son prioritarios para la consecución de un acuerdo, entre ellos el de reforzar la independencia judicial que, a su juicio, está actualmente en entredicho.

No obstante, Unidos Podemos, por boca de su diputada Sara Carreño, avanza ya que de entrada su grupo ve "muy complicado" alcanzar un Pacto de Justicia con el PP, un partido implicado en casos de corrupción y sobre el que existe "una clara desconfianza", no sólo por haber tratado de "obstaculizar" la investigación de los mismos, sino también por las "injerencias" del Ejecutivo en la labor de la Fiscalía.

Pero, además, ha advertido de que Unidos Podemos no puede apoyar un hipotético Pacto de Justicia si, entre otras medidas, no contempla una nueva Ley del Estatuto Fiscal, si no se deroga la conocida como 'Ley Berlusconi', si no de dota de medios a la administración de justicia o si no se refuerza la independencia judicial.