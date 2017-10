UPN defiende que el 155 no es "una venganza, ni un ajuste de cuentas" sino devolver la legalidad a Cataluña

Unión de Pueblo Navarro (UPN) ha realizado este jueves en la comisión del 155 en el Senado una defensa de las medidas del Gobierno para Cataluña, asegurando que no se tratan de "una venganza" sino una forma de devolver a la comunidad a la legalidad.

Y ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no haya comparecido ante la comisión ni que haya usado la Comisión de Comunidades Autónomas. "Ha decidido no venir a la casa de las comunidades autónomas, aunque no comparto ese portazo al Senado", ha argumentado Yanguas.