El jefe de la UCO evita hablar en el Congreso de financiación del PP y dice que sólo es presionado por la prensa

Los grupos lamentan que el coronel Sánchez Corbí no responda a sus preguntas y se plantean citarle en sesión secreta

"No le puedo contestar", se ha excusado continuamente el coronel jefe de la UCO, explicando ante las reiteradas protestas de los grupos que su actitud ante la comisión de investigación viene exigida por su obligado respeto a los jueces y fiscales a los que remite los informes de esta unidad de Policía Judicial. "No es lo que me gustaría y me resulta tremendamente incómodo", ha dicho sobre su incapacidad para dar detalles a los diputados.

Tanto el diputado de Unidos Podemos Juan Pedro Yllanes como el de Ciudadanos Toni Cantó han criticado que el PP haya actuado como "defensor del compareciente", a quien también han señalado por "mirar" a la bancada 'popular' para, según ellos, buscar su "aprobación". Corbí ha negado esto último y ha defendido que no ha recibido nunca ninguna llamada de ningún ministro. "No tienen que llamarme; tampoco me han cesado todavía", ha dicho, ironizando que no al menos hasta que entró en la sala, "no sé cuando salga".