El Tribunal Diocesano de Huelva declara nulo el matrimonio de Ruth Ortiz y José Bretón

El Tribunal Diocesano de Huelva ha respondido afirmativamente a la solicitud de nulidad presentada por Ruth Ortiz sobre su enlace matrimonial con José Bretón, quien cumple condenado en prisión por el asesinato de los hijos de ambos, Ruth y José, hechos acaecidos en 2011 en la capital cordobesa.

Según declaró Ortiz, "al casarme ignoraba cualidades y actitudes de él que después me fueron manifestadas y que, de haberme dado cuenta antes, no me hubiera casado con él". Sobre estos hechos ocultados, que la demandante consideró "tan importantes" sobre la persona del esposo y que afectarían a su decisión de casarse, se refirió más adelante puntualizando que "me ocultó el diagnóstico de su auténtica personalidad que tenía hecho con anterioridad por un psiquiatra, el intento de suicidio que tuvo, las razones por las que rompió con él su anterior pareja, etc."