Tribunal de Cuentas espera que la Oficina de Conflicto de Intereses haya mejorado la vigilancia sobre los altos cargos

En su informe de 2014 denunció que se limitaba a gestionar las declaraciones de bienes, sin verificarlas ni investigar su contenido

Así lo ha puesto de manifiesto Álvarez de Miranda en el Congreso donde ha expuesto el informe relativo al periodo 2012-2014 que desveló que esta oficina, adscrita al Ministerio de Hacienda, no verificaba las declaraciones de bienes e intereses de los altos cargos de la Administración General del Estado, ni tampoco buscaba posibles omisiones en los mismos.

En su informe sobre el cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del rector público estatal, el tribunal criticaba que la Oficina de Conflictos de Intereses "se limitó" entre 2012 y 2014 a gestionar los registros de bienes y actividades de los altos cargos, pero "no desarrolló las facultades" que ya entonces le atribuía la ley para "verificar e investigar" la información declarada.

Igualmente, no comparó las declaraciones con las inscritas con anterioridad. "Únicamente se solicitaron aclaraciones sobre datos o actividades previamente declaradas por los propios altos cargos o sobre noticias aparecidas en prensa. No se realizó comprobación alguna sobre los bienes y actividades de los altos cargos de las entidades fiscalizadas que no declararon actividades ni aparecieron en prensa", añade el informe.