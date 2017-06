El exalcalde de Barcelona Xavier Trias ha asegurado que en 2014 el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, llamó al menos a un medio de comunicación para decirle que no entendía como no publicaba una información sobre las supuestas cuentas que el convergente supuestamente tenía en Suiza, y que resultó ser falsa.

Ante la comisión del Parlament sobre la conocida como 'Operación Catalunya', Trias ha explicado este martes que el director de 'La Vanguardia' le dijo que el ministro le telefoneó: "La conversación no la sé, pero le llamó para decir que no entendía que no publicasen".