Trabajadores españoles en Gibraltar, "indignados" con las "colas una vez más" en la frontera

La Asociación de Trabajadores de Españoles en Gibraltar ha manifestado que están "indignados, una vez más, por las trabas que se ponen a los trabajadores para salir del empleo a la hora de cruzar la frontera a la zona española".

Según han indicado a Europa Press desde la asociación, "se ven afectados miles de trabajadores, obstaculizados por culpa de que el Gobierno no actúa como se le ha exigido por parte de Europa y que, además, ha recibido dinero para solucionar el problema".

En este sentido, desde la asociación han añadido que "no se han hecho las instalaciones adecuadas, pero lo más grave es que el Ministerio de Interior no pone la dotación de personal necesario para que no se formen estas larguísimas colas, que hace que muchos trabajadores tengan que anular las cosas que tienen, como citas médicas o recoger a un niño del colegio".