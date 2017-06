El abogado de Fernando Mellet lamenta los nueve años "de sufrimiento" en una causa "que no tenía fundamento desde el principio"

La abogada del ex primer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos se ha mostrado este miércoles "muy satisfecha" con la sentencia que absuelve a su cliente y al resto de acusados por las irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla, pero ha criticado la "inquisitiva" instrucción realizada en esta causa que comenzó en el año 2009 la juez Mercedes Alaya.

En declaraciones a los periodistas tras conocer el fallo hecho público por la juez de lo Penal número 13 de Sevilla, la letrada de Torrijos, Encarnación Molino, ha asegurado que "esperaban" la sentencia, con la que están "muy satisfechos", pero ha aseverado que "eso no quita que tengamos que ser críticos", ya que "ha sido un procedimiento muy largo, muy duro, muy doloroso, que deja muchos daños colaterales".

"Ahora, ¿quién repara esos daños y todos esos perjuicios?", se ha preguntado la abogada, que ha opinado que "una justicia tardía no es justicia, no es una justicia al menos de calidad", señalando que "falta rigor y sensibilidad en la tramitación de los procedimientos". "El tiempo de la vida real no es el tiempo de los juzgados", ha puesto de manifiesto.