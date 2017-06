El ex primer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos ha manifestado su "satisfacción y alegría" después de que la juez de lo Penal número 13 de Sevilla lo haya absuelto por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla, un fallo que "llega tarde" y demuestra su "completa inocencia" ante un caso rodeado de "evidentes intereses políticos" y "acusaciones infundadas".

"Tras ocho años de soportar calumnias de todo tipo, acusaciones infundadas y un feroz juicio paralelo que han ocasionado un daño irreparable a mi persona, los tribunales me dan la razón y confirman lo que he expuesto, de manera firme y clara, antes y durante la instrucción y las sesiones del juicio: que no tuve nada que ver con ningún supuesto amaño de aquel concurso público ni con venta fraudulenta alguna", recalca.