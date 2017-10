Tensión e incidentes en la manifestación de Valencia del 9 d'Octubre, que cambia el recorrido bajo protección policial

La ocupación del Parterre por contrarios a la marcha obliga a acabarla en la Plaza América y a usar un altavoz de la Policía

Los primeros gritaban "fora feixistes dels nostres barris" (fuera fascistas de nuestros barrios); "els carrers seran sempre nostres" (las calles serán siempre nuestras) y "visca, visca, visca terra lliure" (viva terra lliure) mientras que los otros, que les habían arrinconado para impedirles que siguieran la marcha, les increpaban con lemas como "no pasarán", "a por ellos" y "terroristes catalanistes".

Estas últimas increpaciones han terminado en varias peleas en calles adyacentes y en la propia plaza aunque, según fuentes policiales y sanitarias, no consta heridos y únicamente hay una pareja de jóvenes que presenta un golpe.

"Son gent de pau (Somos gente de paz)" y "llibertat d'expressió (libertad de expresión) coreaban los manifestantes, con las manos en alto, mientras desde las aceras personas con banderas de España y Senyeres les increpaban con insultos, pitos y expresiones como "Som valencians, mai catalans" (Somos valencianos, nunca catalanes), "Sinvergüenzas", "sois basura", "iros de Valencia?", "hijos de puta" o "que viva España". Asimismo, se han dirigido a los agentes para pedirles "no les protejáis".

Toni Gisbert, de Acció Cultural del País Valencià, una de las entidades promotoras cada año de la marcha, ha desvinculado la manifestación de los incidentes, ha condenado la violencia y ha insistido en que esta era una manifestación "a favor de los intereses de los valencianos" y porque "no podemos pagar la mala gestión del Gobierno de Rajoy", al que le acusan de "esconderse" y al que reclaman mejor financiación, corredor mediterráneo y la "defensa de nuestro intereses".

"Rajoy, no use la excusa de Cataluña para intentar marginar a los valencianos", ha exigido. Al finalizar, ha afirmado que la manifestación se ha desarrollado "con toda normalidad" y "en positivo". "No hemos prohibido a nadie que venga a la manifestación", ha dicho, pero ha denunciado la existencia de "grupos de gente minúscula sin representación que intentan condicionar la expresión libre de los ciudadanos". Así, ha defendido el derecho a manifestarse de todo el mundo pero sin el uso de la violencia.