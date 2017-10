La Taula per la Democràcia rechaza el 155 y exige libertad para Sànchez y Cuixart

ANC y Òmnium critican al Estado por tratar de suspender las instituciones catalanas

El manifiesto de Taula per la Democràcia en la concentración de este sábado en Barcelona ha rechazado la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y ha pedido la libertad de los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Asimismo, ha dicho que el verdadero objetivo del 155 es destituir al Ejecutivo de la Generalitat e intervenir las instituciones catalanas de forma injustificada: "No lo aceptamos", ha insistido.

"No es aceptable encausar y llevar a prisión a dos personas por llamar pacíficamente a la movilización", ha asegurado, y ha pedido que acabe la aplicación indiscriminada e injustificada del Código Penal.

El portavoz de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha asegurado que la entidad no se doblegará ante el miedo y la imposición y que el Gobierno "se ha cargado" la democracia: "Con represión y violencia no podrán conseguir nada ni construir nada".

"No nos ha suspendido las instituciones porque no pueden. Y nunca podrán porque nosotros somos las instituciones de este país y no nos las podrán quitar nunca", ha expresado, y ha insistido en que con la aplicación del 155 se acaba la democracia en España, según él.