El hijo de Tarradellas asegura que Colau es la que mejor representa el "espíritu" de su padre

El hijo del primer presidente de la Generalitat después de la dictadura franquista Josep Tarradellas ha enviado una carta a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la que ha asegurado que es la personalidad política que tiene "la actitud más fiel al espíritu" de su padre.

"En medio de la escalada actual de todas las partes, escalada que no abre soluciones pero que fractura la sociedad catalana, vuestra voz, vuestras declaraciones que he podido leer, me parecen ser lo justo, lo sensato y de hecho, la actitud más fiel al espíritu de mi padre", ha escrito.