El TSJ de Murcia procesa a Pedro Antonio Sánchez por Púnica

El magistrado instructor del TSJ de Murcia, Enrique Quiñonero, en un auto notificado este martes, ha acordado procesar al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez por el caso Púnica y a un miembro de su gabinete cuando era consejero de Educación.

Así como las condiciones negociadas y el acuerdo de sufragarlas con el desvío de fondos públicos destinados a formación; y que la operación policial del finales de octubre de 2014 impidieron que los trabajos reputacionales no se efectuaran, los contratos no se formalizaran y las sumas no llegaran a cobrarse.