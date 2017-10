TC mantiene la suspensión de la Ley de Abusos Policiales porque puede "interferir" en la acción de la Justicia

El Tribunal Constitucional mantiene la suspensión de varios preceptos de la Ley vasca de Abusos Policiales relacionados con el funcionamiento de la Comisión de Valoración que prevé la norma y a la que "atribuye el esclarecimiento de los hechos relacionados con esas violaciones de derechos humanos", al considerar que existe "riesgo de interferencias" en la acción de la Justicia. Además, cree que se pueden vulnerar los derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva de funcionarios y particulares a los que se les impute delitos "sin garantías de un procedimiento judicial previo".

En concreto, se refiere, sobre todo, al artículo 2.3 (sobre denuncias no investigadas), al 2.4 (que permite acreditar la vulneración de derechos sociales por cualquier medio de prueba, aunque no haya habido proceso judicial previo), al 14.1, a los apartados c, d y e del 14.4, y al 14.8 (sobre atribuciones de la Comisión de Valoración), así como a la disposición adicional sexta (sobre aplicación de la ley a lesiones de derechos humanos cuando no pueda establecerse una relación concreta de culpabilidad sobre los hechos).