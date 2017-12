Susana Díaz remarca que el socialismo y el nacionalismo "es incompatible"

Advierte de que "no vamos a permitir que nadie reescriba la historia de Andalucía para robarnos nuestro futuro"

De igual modo, ha dejado claro que "no vamos a permitir que nadie reescriba la historia de Andalucía para robarnos nuestro futuro", y ha dicho que "vamos a ganarle el pulso a la mentira y al olvido". En este punto, ha indicado que hay una generación de andaluces "que tiene que saber que nos ha tocado volver a levantar la bandera de la dignidad, de la autonomía, de la igualdad y de la libertad", porque, ha incidido, "somos herederos de aquel 4 de diciembre y 28 de febrero",

Díaz, que ha intervenido en Torremolinos (Málaga) en el acto conmemorativo del 40 aniversario del 4 de diciembre, en el que han asistido los expresidentes andaluces Rafael Escudero y José Rodríguez de Borbolla, ha manifestado, ante unas 3.000 personas, que "no recibimos nuestro legado como una herencia a beneficio de inventario, recibimos lo bueno y lo malo", por lo que "somos herederos de todo lo que le ha pasado a Andalucía", y como tal "somos el único partido que queda en el Parlamento que salió a la calle con su nombre, con sus siglas y la cabeza alta" a "defender" a la región y "cambiar la historia de una tierra que no quería seguir siendo la cenicienta de España".

Así, ha dejado claro que "nadie pretenda tapar el 28F u ocultarlo". "No vamos a permitir que nadie use el 4 de diciembre y el 28 de febrero como papel mojado", ha sostenido, defendiendo que "fue la representación legal de la voluntad de un pueblo de acceder a su autonomía de manera inclusiva e incluyente", asegurando que, además, "le abrimos la puerta a la igualdad a los ciudadanos en este país".

Ha agregado que "a Andalucía nadie le regaló ningún privilegio", y ha añadido que "no hubo fuero para nosotros, lo conquistamos constitucionalmente". Eso sí, ha dicho que, como presidenta, "no voy a poner historias sobre la mesa, quiero poner el futuro de los andaluces en igualdad con el resto de España", ya que, "esa es la historia que aprendí, viví, y ha sido la historia de mi pueblo y los socialistas andaluces".

Sobre la financiación, de la que ha asegurado que, "si no es la justa y adecuada a Andalucía, se le está poniendo el freno de mano", ha explicado que "si hay un problema de que no podemos pagar la educación, la sanidad, la dependencia..., se tendrá que garantizar en todo el territorio". "Cuando un padre tiene varios hijos, intenta tratarlos a todos por igual", pero "un buen padre y madre al que menos tiene le ayuda más", ha puesto como símil.

Así, ha dicho, además, que de la Constitución "respeto desde el primer artículo hasta la última disposición". "Respeto y no cuestiono ni el concierto ni el cupo" vasco, pero "lo que digo es que si hay urgencia para aprobar eso no se puede abandonar en el camino al resto de millones de ciudadanos en este país, especialmente Andalucía, que también tenemos hospitales, centros de salud, dependientes, maestros...".

Por ello, ha asegurado que como presidenta "no tengo que atacar a nadie para defender a mi tierra, sólo pido igualdad", exigiendo al Estado que "se comporte como una buen padre y madre de familia y que le dé a todos los hijos las garantías de poder llegar al límite de sus posibilidades".

También ha hecho un llamamiento a la izquierda andaluza, política, sindical, a los que militan en la cultura, en ONG, en todos los sectores sociales, "que no olviden que somos herederos todos del 4D y del 28F", y ha defendido su compromiso con Andalucía y "levantar la voz donde haga falta".

De igual modo, ha señalado que "hace un tiempo" a Andalucía "la condenaron a ir en un vagón de tercera en un tren de cercanías", y ha subrayado que "nosotros luchamos para que nos dieran instrumentos para mejorar esas posición". "Ahora resulta que ya estamos en un vagón que hemos transformado y en un tren que no es de Cercanías, sino que se abre al mundo y a Europa".

Por su parte, el expresidente Rafael Escuredo ha recordado que lleva 53 años en el PSOE y "me ha tocado ver muchas cosas". "En momentos cruciales fuimos capaces de anteponer los intereses generales de Andalucía al propio PSOE" y "eso lo compró el pueblo andaluz, porque no es tonto".

"Andalucía nunca, nunca, le ha hecho trampas al Estado", ha afirmado, al tiempo que ha recordado que "salimos a la calle para decir vamos a ser una comunidad", añadiendo que "no nos perdimos en eso de somos una nación. Peleamos por la Igualdad de la ciudadanía, porque sabíamos y sabemos que no hay libertad sin igualdad". "El PSOE no va a poner a prueba la voluntad de ese legado del 4 de diciembre y el 28 de febrero", ha apostillado.