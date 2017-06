La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha asegurado que no tiene "ni idea" ni "ninguna información" de un acercamiento entre Podemos y PSOE ni de la posibilidad de que se pueda presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, antes de Navidad.

"Como no tengo ni idea, me parece una frivolidad hablar de lo que una desconoce, no tengo información y como no la tengo, no tengo nada que valorar", ha asegurado en declaraciones a los periodistas en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, al ser cuestionada por el acercamiento de Podemos este pasado miércoles y la posibilidad de que se pueda presentar moción de censura antes de Navidad.