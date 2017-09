Susana Díaz acusa a Rodríguez (Podemos) de ser "una socia fácil" de los reyes del mambo de la CUP

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha acusado este jueves a la coordinadora general y portavoz parlamentaria de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, de ser "una socia cómoda y fácil de esos reyes del mambo de la CUP, que nos han enseñado a todos que las leyes se quebrantan cuando no son de su agrado". Ya que, como ha recalcado, en virtud de las manifestaciones que ha hecho la dirigente de la formación morada en los últimos días al hilo de la cuestión catalana, "ha defendido que a veces no hay que cumplir las leyes".

En este punto, ha emplazado a Teresa Rodríguez a aclarar "si comparte también el artículo cuatro de la Constitución" porque, a su juicio, "las declaraciones que ha hecho en los últimos días no están en esa línea, sino en defender que a veces no hay que cumplir las leyes, que cuando las leyes se sienten opresoras, pues uno se las salta". Así, la presidenta le ha afeado que Podemos "ampare a diputados que acudían a actos donde se pedía el uso de violencia cuando el Estado opresor no te deja decidir sobre la autodeterminación de los pueblos".

"Uno debe cumplir todas las normas, las que le gustan y las que no, si no voy a creer que usted en esta Cámara normalmente ya no aparece como portavoz de Podemos Andalucía, sino como una socia cómoda y fácil de esos reyes del mambo de la CUP, que nos han enseñado a todos que las leyes se quebrantan cuando no son de su agrado", ha apostillado Susana Díaz.