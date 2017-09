Susana Díaz defiende la unidad de España y urge a Rodríguez (Podemos) a aclarar si "está a favor de desobedecer leyes"

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha defendido este jueves la Constitución, la unidad de España y la igualdad, que "no es incompatible con el reconocimiento de la diversidad", mientras ha urgido a la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, miembro de Anticapitalistas, que aclare si está a favor del referéndum secesionista del 1-O y "de desobedecer las leyes".

Así, Susana Díaz ha aseverado que se siente "tan andaluza como española y tan española como andaluza" y que si bien no participó en las manifestaciones del 4D, forma parte de un partido, el PSOE, "que se echó a la espalda y se enfrentó con quien hiciese falta para defender la dignidad de un pueblo que ha sufrido muchísimo".

Entretanto, la jefa del Ejecutivo andaluz ha lamentado que a la dirigente de Podemos "le repele muchísimo gestionar el presente porque nunca se compromete con el presente" ya que, "al pensar que los problemas no tienen arreglo, cree que la demagogia siempre da más rédito".

"Le gusta rescribir el pasado del que en el fondo tiene el complejo de no sentirse protagonista", ha afirmado Díaz en alusión al 4D y el 28F, de manera que le ha exigido que "no pretenda dar lecciones a nadie de lo que ha sido la defensa de la autonomía, porque para eso hay que vivirlo, y si yo no lo viví en primera persona por edad, lo llevo viviendo desde el primer día que entré por las puertas del PSOE, donde la defensa de Andalucía era firme e inapelable".