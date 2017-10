El Supremo avala el 'impuesto al sol' que aprobó el Gobierno en 2015

La sentencia, no sólo desestima los argumentos de los recurrentes, sino que entra a enjuiciar el término de 'impuesto al sol' que se le había dado a la normativa.

Así, el Alto Tribunal considera que "no hay por tanto y frente a la expresión que ha hecho fortuna 'impuesto al sol' propiamente tal, sino contribución a los costes del sistema cuando un autoconsumidor , además de consumir la energía generada por él mismo, dispone del respaldo del sistema eléctrico para consumir electricidad del sistema en cualquier momento que lo necesite".

De esta manera, el fallo pone de relieve que el autoconsumidor que depende exclusivamente de su propia energía generada por él y que no está conectado al sistema eléctrico no paga nada, por lo que no existe 'impuesto al sol' propiamente como tal, sino contribución a los costes del sistema cuando un autoconsumidor, además de consumir la energía generada por él mismo, dispone del respaldo del sistema eléctrico para consumir electricidad del sistema en cualquier momento que lo necesite y, en su caso -como es lo habitual-, la consume efectivamente.