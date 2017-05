El Supremo confirma un año y tres meses de prisión al exjefe de Tráfico de Huielva por trama de carnés falsos

La Sala II del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a un año y tres meses de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Huelva al exjefe provincial de Tráfico de Huelva Andrés Sánchez Buenaposada por un delito continuado de falsificación de documento oficial, cometido por funcionario público, en concurso medial con un delito continuado de prevaricación, en relación a una trama de carnés falsos. También se le imponen tres años y dos meses de inhabilitación especial.

"Jamás en mi vida le he pedido eso a un examinador, Dios me libre, porque directamente me habría denunciado, ya que la relación con la plantilla de examinadores era algo conflictiva", insistió Sánchez Buenaposada durante la vista oral.