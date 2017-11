Subdelegado del Gobierno en Córdoba destaca que "no había ningún motivo para prohibir" el acto de Fuerza Nueva en Lucena

El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, ha destacado este jueves que "no había ningún motivo para prohibir" el acto celebrado el martes en la localidad cordobesa de Lucena, organizado por 'Fuerza Nueva', y que 'Andalucía, Entre Tod@s' ha denunciado ante la Fiscalía y el juzgado de guardia por considerarlo una "conmemoración del jefe de Estado del régimen dictatorial franquista".

En este sentido, ha detallado que "era en un recinto cerrado, no había problema de tráfico ninguno", al tiempo que los servicios de información habían dicho a la Subdelegación que "no se preveía ningún tipo de contenido racista y violento", por lo que "no había ningún motivo para prohibir" el acto, que se celebró sin incidencias, ha resaltado Primo Jurado.