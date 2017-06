PP y PSOE se muestran favorables a su eliminación pero rechazan modificar la norma básica únicamente por esta cuestión

"No han cumplido y no tienen intención de cumplirlo de forma inmediata, su firma no vale para nada", ha sentenciado el portavoz de Cs, quien ha advertido al PP de que esa palabra se la dieron "a más de 140.000 castellanoleoneses" que votaron por Ciudadanos. "En las próximas negociaciones no tendremos la misma confianza, les obligaremos a firmar cláusulas de salvaguardia", ha avanzado.