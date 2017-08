Sindicatos cuestionan ante el Director de la Policía que haya existido coordinación tras los atentados de Cataluña

Reclaman más medios contra el terrorismo y aumento de salarios, y López Iglesias se compromete a pedir una reunión urgente a Zoido

Según fuentes sindicales consultadas por Europa Press, la queja se ha trasladado este lunes durante una reunión entre Germán López Iglesias y representantes de cuatro sindicatos: Confederación Española de Policía (CEP), Unión Federal de Policía (UFP), Sindicato Profesional de Policía (SPP) y Alternativa Sindical de Policía (ASP). A la reunión no ha acudido el Sindicato Unificado de Policía (SUP) aunque estaba convocado al encuentro, que ha tenido una comida posterior.

EL SUP NO ACUDE A LA REUNIÓN

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) no ha acudido a la reunión con el Director General, criticando que la convocatoria no tuviera orden del día "existiendo cuestiones de gran trascendencia que deben ser abordadas con urgencia" como, según este sindicato, "la penosa imagen ofrecida en los sucesos de Cataluña".