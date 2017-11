Simó (ERC) ve "imposible" la vía unilateral a la independencia en la próxima legislatura

EUROPA PRESS

Dice que no hay República porque el Govern "no quiso", no porque no estaba preparado

La secretaria primera de la Mesa del Parlament, Anna Simó (ERC), ha afirmado este martes que ve "imposible" aplicar la vía unilateral hacia la independencia en la legislatura que se abrirá en la Cámara catalana tras las elecciones del 21 de diciembre.

"Creo que en la próxima legislatura la vía unilateral es imposible", ha afirmado en una entrevista de Nació Digital recogida por Europa Press, donde precisa que así también se lo dijo al fiscal que la interrogó la semana pasada en el Tribunal Supremo (TS).

"NO SOMOS UNA SETA EN EL MUNDO"

Simó, también exconsellera y que el fin de semana anunció que no repetirá en la lista de ERC tras cuatro legislaturas en la Cámara, ha expuesto: "O lo hacemos dialogando con el Estado y la Unión Europea o... No somos una seta en el mundo, esto es evidente".

La diputada republicana defiende las decisiones que tomó tanto el Parlament como el Govern en relación a la independencia, y recuerda que se limitaron a aplicar la "hoja de ruta" que los ciudadanos habían avalado en las urnas.

Defiende que el Govern sí estaba preparado para materializar la independencia después de que el Parlament declarara la República el 27 de octubre, pero que no quiso hacerlo ante el riesgo de que el Estado impulsara un escenario de "violencia" en CataluÑa.

"No es que no estuviera preparado --el Govern--, es que no quiso. El Govern no quiso ante los riesgos de acciones cruentas con efectos indeseables sobre la población de este país, sabiendo que la población es madura y sabe dónde quiere llegar y donde no", reflexiona.

Ha explicado que Puigdemont y los diputados soberanistas convenían en que la única vía posible era la pacífica, y expone que el presidente catalán les transmitió que "estaba plenamente convencido del uso de la fuerza indiscriminado y sin medida por parte del Estado".

"Yo creo que la vía del diálogo y pacífica es la única para culminar la independencia en la Europa del siglo XXI. No puedo hablar de futuribles, dependerá de muchas cosas", zanja Simó, que defiende que el independentismo siempre ha defendido la vía dialogada.

Simó afirma que para ella y su partido "la República catalana sigue siendo el objetivo", y que el primer paso para lograrla es recuperar las instituciones catalanas cuando decaiga la aplicación del artículo 155 de la Constitución, previsiblemente tras los comicios de diciembre.

SIN EFECTOS JURÍDICOS

La diputada ha explicado que en su declaración ante el Supremo defendió que las dos resoluciones parlamentarias con las que se declaró la República no tenían "consecuencias jurídicas", sino que era un mandato político para que lo desarrollaran terceros, es decir, el Govern.

"Les expliqué que eran mandatos políticos que tenían que desarrollar terceros, pero que el Govern no los desarrolló, por motivos evidentes", ha explicado en alusión, de nuevo, a que no se desarrollaron por la violencia que consideran que hubiera aplicado el Estado.

NUEVA ETAPA

Tras un largo periodo en las instituciones como concejal, consellera y diputada, Simó se retirará de la primera línea y pedirá el reingreso a su trabajo de técnica del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, explica en la entrevista.

Simó expone que le hace una "extrema ilusión" volver a su carrera profesional y asegura que mantendrá su puesto en la Ejecutiva de ERC hasta el próximo Congreso, para el que quedan casi dos años.