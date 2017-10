De la Serna reitera que las obras del soterramiento del AVE a Murcia comenzarán el 15 de noviembre

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha defendido este miércoles la gestión del Gobierno en el soterramiento del AVE en Murcia recordando al PSOE que las obras comenzarán el próximo 15 de noviembre y la alta velocidad lo hará en marzo de 2018. El ministro ha respondido así a las críticas de la diputada socialista María González Veracruz que ha acusado al PP de mentir repetidamente sobre la llegada de la alta velocidad a la Región de Murcia.

De la Serna ha reiterado que los plazos establecidos suponen "hechos, no promesas". "Esta es la auténtica realidad y no lo que están diciendo", ha contestado el ministro de Fomento a las acusaciones socialistas sobre "las falsas promesas" y las "palabras huecas" del Gobierno.

"Comprométase con los murcianos y no siga dividiendo a nuestra ciudad", ha espetado González Veracruz, quien ha exigido también que la llegada de la alta velocidad no implique pasos a nivel en Murcia.

"No son proyectos ni propuestas, hay una empresa constructora que está ejecutando los primeros 530 metros lineales de soterramiento. Hay una empresa a la que algunos no dejan trabajar, me parece increíble que esté de acuerdo con eso", ha respondido De la Serna a la diputada socialista, en referencia a los boicots que han sufrido las obras del AVE durante las multitudinarias protestas en la ciudad de Murcia.