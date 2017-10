De la Serna dice que estaban "obligados" al 155 y destaca que con las elecciones se "da la voz a los catalanes"

El ministro de Fomento garantiza la presentación de servicios públicos y lamenta que en un día "tan difícil" Revilla se reuniera con Iglesias

El hasta ahora presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "tuvo la oportunidad de dar la voz a los catalanes para que pudieran elegir, de otorgarles ese derecho a decidir, pero no lo hizo", ha apuntado De la Serna, para contrastar su actitud con la del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, que "en el minuto en que ha tenido la oportunidad de hacerlo, lo ha hecho".

Así, los hasta ahora máximos representantes del Govern -destituidos por el Gobierno central, que también disolvió el Parlament- tendrán que decidir si van a seguir "anclados" en la postura "radical y extremista" y "mantenerse en esa legalidad aparte que han intentado crear", pero que no ha sido posible gracias al "bloque constitucionalista", valoró De la Serna.

De todas formas, y a su juicio, lo importante ahora es poder "mirar al futuro con optimismo" y que no se vuelvan a producir situaciones como la de Cataluña, por decisiones "caóticas" y "sin ningún tipo de justificación" adoptadas por "unos pocos, una minoría radical y extremista" que ha "conducido" a los políticos del Govern a llevar a su vez a la sociedad al punto vivido.

En este sentido, confía en que esa "minoría de radicales extremistas" no traten de evitar este último extremo. "Sería impensable que lo que pretendan es generar aún más daño a la sociedad catalana y a los catalanes dificultando la prestación de esos servicios públicos".

Sin citar expresamente a ninguno de los dos líderes, el del PRC y el podemita, De la Serna sí ha lamentado tener que "ver cómo algún responsable se abrazaba" a "aquellos que no querían que se restableciera, con las armas que nos da la Constitución Española, la normalidad", y además -ha recalcado- en un día "tan importante para nuestra Historia" -"probablemente el más difícil de la historia reciente" ya que "existía un riesgo para la democracia", ha apostillado-

"No es razonable", ha considerado el dirigente del PP, y más porque ayer "era un momento para demostrar muchas cosas", pero "no precisamente para compartir momentos" con "neoindpendentistas" -ha dicho- que "no están de acuerdo" con la aplicación de artículos contemplados en la Constitución.