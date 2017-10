De la Serna niega que el 155 sea una amenaza para el resto de autonomías o que vaya a haber un retroceso autonómico

Dice que si quien gana los comicios del 21-D utiliza "vías fuera de la Constitución, el Gobierno se vería obligado a restaurar la legalidad"

"Se ha repetido un discurso de que no se iban a ir las empresas ni habría problemas en Europa, que no se saldría del euro, que vivirían en una arcadia feliz y quizá no hemos explicado que muchas de esas cosas no eran ciertas", ha lamentado.