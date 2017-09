De la Serna dice que el Gobierno tomará "decisiones proporcionadas y contundentes" para hacer cumplir la ley

Espera que cualquier manifestación con motivo de la Diada "se haga con tranquilidad y se evite cualquier tipo de altercado o acción violenta"

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha asegurado este lunes que el referéndum que pretende llevar a cabo la Generalitat de Cataluña el próximo 1 de octubre "no se va a celebrar" y, para ello, el Gobierno del Estado "va a permanecer firme, con decisiones moderadas y proporcionadas, pero contundentes también, para hacer cumplir la ley".

A pesar de la intención de los independentistas catalanes de utilizar esta jornada para dar impulso al referéndum del 1 de octubre, De la Serna ha insistido en que "no va a tener ningún recorrido, no se va a celebrar". "Estamos viendo en estos días un Gobierno que está absolutamente volcado con la CUP, con los radicales, que está en sus manos y está provocando el enfrentamiento entre la sociedad catalana", ha lamentado.

Frente a ello, ha enfatizado que el mensaje del Gobierno y del presidente, Mariano Rajoy, es "claro": "ese referéndum no se va a celebrar y el Gobierno va a permanecer firme, con decisiones moderadas y proporcionadas, pero contundentes también, para hacer cumplir la ley, que es la primera obligación de un demócrata". Y es que, ha añadido, "la democracia no existe si no existe el cumplimiento de la legalidad".