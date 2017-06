El Senado acatará la sentencia del TC sobre el PDeCAT pero insiste: con cuatro senadores no se tiene grupo parlamentario

El vicepresidente primero de la Mesa del Senado, Pedro Sanz (PP), ha asegurado que los servicios jurídicos de la Cámara estudiarán cómo acatar la sentencia del Constitucional (TC) que da la razón al PDeCAT en su intento de formar grupo parlamentario, pero ha recordado que el Reglamento de la Cámara es claro: con cuatro senadores, los que tiene este partido, no se puede mantener un grupo.

"La sentencia acaba de llegar, la vamos a estudiar y como todo el mundo, la acataremos y la pondremos en práctica", ha dicho Pedro Sanz en declaraciones a Europa Press, en las que ha explicado que este fallo no significa que el PDeCAT vaya a tener grupo de forma automática.

Sanz ha recordado que el Reglamento del Senado exige que un grupo parlamentario se forme con al menos diez componentes, pero que también permite que el número se reduzca hasta los seis; como el PDeCAT tiene cuatro senadores, necesita seis para registrar el grupo pero que dos de ellos se queden y no vuelvan a su lugar de origen. "No se tiene grupo con cuatro senadores, eso no lo ha dicho el Tribunal Constitucional", ha dicho.