El Senado, pendiente del plazo que Rajoy dé a Puigdemont para activar el 155

El artículo 155 establece que el requerimiento debe servir para "obligar" a una comunidad autónoma a cumplir sus obligaciones constitucionales si se entiende que ha dejado de hacerlo o que "atenta gravemente" contra el interés general. Sin embargo, Rajoy ha explicado hoy que lo que se le requiere a Puigdemont es que aclare si ha declarado o no la independencia de Cataluña .

En cualquier caso, el requerimiento es imprescindible para poner en marcha en el Senado los mecanismos de ese artículo constitucional. Si Puigdemont no atiende a lo que se le exige o no responde al Gobierno, el Ejecutivo puede recurrir a la Cámara Alta para obtener su autorización y aplicar medidas, que el 155 no precisa cuáles puedan ser. Añade únicamente que el Ejecutivo podrá "dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas" para ejecutarlas.