Santi Vila no valora la candidatura de Puigdemont para no entrar "en luchas partidistas"

EUROPA PRESS

El exconseller de la Generalitat Santi Vila ha evitado este lunes valorar la decisión de su compañero de partido Carles Puigdemont de presentarse a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre bajo la marca electoral Junts per Catalunya. "No quiero participar en luchas partidistas", ha dicho Vila, recalcando que no se presentará a los comicios catalanes.

Vila ha realizado estas declaraciones en Madrid, donde ha participado en el coloquio 'Diálogos sobre Cataluña' organizado por el Club Siglo XXI, en el que ha debatido junto al portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, la diputada socialista Meritxell Batet, el exministro Josep Piqué y el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras.

El exconseller del Govern de Puigdemont, que dimitió en la víspera a la declaración unilateral de independencia el pasado 27 de octubre, ha evitado en dos ocasiones pronunciarse sobre la decisión de su partido, el PDeCAT, de presentarse bajo esta nueva marca electoral. Vila no he respondido a las preguntas de los medios a su entrada al acto, y también ha esquivado la cuestión al ser interpelado directamente por el público. "Permitanme que solo participe en los temas del coloquio", se ha excusado.

Antes, Vila ha incidido en su decisión de no presentarse a las elecciones del 21 de diciembre, que justifica por el encarcelamiento de varios de los miembros del Gobierno catalán del que formó parte. "Lo hago por razones éticas, no soy capaz de presentarme sabiendo que están en la cárcel", ha explicado, aunque también ha asegurado que le habría "gustado" poder "rebatir los argumentos" de esos excompañeros del Govern en una campaña electoral.