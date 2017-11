Santamaría dice que desde el respeto a la ley se llega a acuerdos entre administraciones y pone como ejemplo a Canarias

Clavijo (CC) dice que cabe ser nacionalista "y distinto" y defender un proyecto de país y ser "leal"

Clavijo ha asegurado que el nacionalismo "no es el problema" de la política ni en España ni en el conjunto de Europa porque en sí mismo "no es malo", sino que lo es la "mala política". Ha asegurado que el nacionalismo que ejerce Coalición Canaria es "responsable" y "constitucionalista, ajustado a la legalidad", lo que no lo hace menos reivindicativo que otros.