Santamaría defenderá este jueves la posición del Gobierno en la comisión conjunta del Senado sobre el 155

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, defenderá este jueves en el Senado la posición del Gobierno ante la aplicación del artículo 155 para hacer frente a la situación política abierta en Cataluña, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo. Se prevé que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, hará lo propio el viernes ante el Pleno de la Cámara Alta.

En el Gobierno creen que cuando "uno no viene a los sitios es porque no quiere hablar" y recuerdan que no "sorprende" porque muestra la misma actitud que ha expuesto estos últimos meses. "Está claro que no quiere dialogar", ha recalcado el portavoz del Ejecutivo y ministro de Educación, Cultura y Deporte.