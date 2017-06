Sánchez se reunirá con Urkullu y Ortuzar el próximo 20 de julio en Vitoria, acompañado por Mendia

El secretario general del PSOE planteará al presidente del EBB la posibilidad de mantener "una relación estratégica" en las Cortes

En todo caso, Andoni Ortuzar está abierto a escuchar las propuestas que realice Pedro Sánchez porque los jeltzales muestran siempre disposición "a hablar con todo el mundo". No obstante, el PNV ha recordado que los planteamientos que Sánchez ha realizado a Ciudadanos y Podemos para llegar a acuerdos en el Congreso que reflejen una alternativa al Ejecutivo del PP, "no han tenido una gran acogida por estos partidos". "PSOE y PNV solos no vamos a ningún lado", ha añadido.