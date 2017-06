Sánchez Serna (Podemos) pedirá a Ana Pastor el amparo de la Mesa del Congreso por sufrir violencia homófoba en Murcia

El diputado nacional de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha anunciado que la semana que viene se reunirá con la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y que le relatará los episodios de violencia homófoba del pasado 17 de junio en Murcia, trasmitiéndole que, en su caso, "se cometieron varias irregularidades, no se reconoció un documento oficial del Estado, como es el Carnet de Diputado", se le preguntó de qué partido era, algo que considera "totalmente improcedente", y se le multó por no portar DNI, a pesar de haber facilitado los datos del mismo para que se comprobara, por lo que pedirá el amparo de la mesa del Congreso.

Con respecto a la actuación del delegado del Gobierno, y el apoyo recibido por parte del PP Regional a su "pésima gestión y su incapacidad para el cargo, al no prever consecuencias prohibiendo la manifestación del grupo neonazi 'Lo Nuestro', donde además, la Diputada Regional del PP Severa González ha pedido hoy la dimisión de Sánchez Serna, el diputado nacional de Podemos ha explicado "el PP ya nos tiene acostumbrados a estas cosas".

"Cuando se les acumula la basura dicen que el problema son los demás" y ha informado que no solamente no va a dimitir, sino que además "el PP se van a tener que acostumbrar a que los diputados de Podemos estén en las manifestaciones defendiendo los derechos civiles y políticos de la ciudadanía".

Finalmente, ha señalado que "parece que el PP se toma a broma el auge de los movimientos de extrema derecha, porque en realidad no sé si podíamos esperar otra cosa de un partido fundado por cuatro ex ministros de la dictadura y que todavía no ha condenado el golpe de 18 de julio".