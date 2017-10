Sánchez avisa a Iglesias de que no se debe anteponer el interés político cuando "está en juego la convivencia"

Recuerda que hace un año dimitió por no votar a Rajoy y rechaza que le critiquen quienes impidieron un Gobierno alternativo

"Lo que no entienden esos políticos que me critican a mí y al PSOE, pero si lo comparte la mayor de ciudadanía de Cataluña, es que son los principios que me llevaron a la dimisión, los de anteponer los intereses generales a los partidistas cuando lo que está en juego es la convivencia y la integridad de nuestro país, los que me guían ahora a apoyar a las instituciones del Estado frente a los desafíos que entrar en abierta contradicción con nuestra democracia y la integridad territorial del país", ha afirmado Sánchez.