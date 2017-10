Sànchez y Cuixart afirman que están animados y que seguirán "luchando desde la cárcel"

ANC y Òmnium exigen la liberación: "No pedimos clemencia, exigimos justicia"

Ambos han agradecido la participación masiva en la concentración porque les da "mucha fuerza", y el público ha respondido con aplausos y gritos de 'No estáis solos'.

"Las entidades no hemos cometido ningún delito y no lograrán desactivarnos ni romper nuestra cohesión social", avisa el texto, en el que también se avisa de que nada podrá frenarles porque se trata de una lucha transversal que no va de nombres propios.