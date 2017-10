El coronel Sánchez Corbí publica un libro "con autocrítica pero sin complejos" sobre la derrota de ETA

Presentado en Madrid 'Sangre, sudor y paz', la "gran y definitiva crónica" sobre el papel de la Guardia Civil frente a la banda

El coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, ha presentado este martes el libro 'Sangre, sudor y paz', un libro "con autocrítica pero sin complejos" sobre cómo los agentes del instituto armado acabaron con el terrorismo de ETA de una manera "limpia, completa y ordenada". "Un éxito sin precedentes que no ha conseguido ningún otro país del mundo, acabar con el grupo terrorista más cualificado técnicamente", ha remarcado.

Desde su experiencia en la lucha antiterrorista, previa a su paso a la UCO, ETA está derrotada desde 2008 y 2009. "Que se disuelva o no me da igual, es retórica", ha comentado Sánchez Corbí. "No hay armas suficientes como para meternos un poquito de miedo. Ya ni leemos sus comunicados, aunque es cierto que todavía hoy siguen compañeros investigando a los delincuentes con cuentas pendientes con la Justicia", ha sostenido.