El obispo de San Sebastián dice que "el respeto del marco legal es necesario para la convivencia"

El obispo de Bilbao cree que "hace falta un baño de realidad" y ver "qué pide la sociedad"

El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha afirmado este miércoles, en relación a la situación en Cataluña, que "el respeto del marco legal es necesario para la convivencia" y ha apostado por "integrar sensibilidades que serán distintas pero no tienen por qué ser antagónicas". Asimismo, ha recordado que la Iglesia reconoce el derecho de autodeterminación "pero entiende que tiene haber unos matices importantes en la aplicación de las distintas circunstancias históricas".

Los dos obispos vascos han eludido entrar en "el plano político" al ser preguntados por la situación que se vive en Cataluña. En palabras del responsable de la diócesis guipuzcoana "a la Iglesia no se le puede pedir que tenga una palabra política" y, por ello, es necesario ser "muy prudentes" en los posicionamientos sobre Cataluña.

No obstante, ha precisado que esto "no quiere decir que la Iglesia no tengan ninguna capacidad desde la doctrina social de iluminar los problemas que nos acucian".