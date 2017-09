El alcalde de San Sebastián dice que "la voluntad" es implantar la tasa turística cuando lo permita el Parlamento vasco

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha reiterado que "la voluntad" del Ayuntamiento es implantar una tasa turística en la ciudad, cuando "exista la habilitación" del Parlamento vasco para ello.

Goia ha criticado que, "encubierto en un debate, se moleste a quien nos visita, generando una imagen negativa de la ciudad", lo que supone "no una manifestación de voluntad real de mantener un debate, sino simplemente la intención de hacer daño". "Es algo que, en otros aspectos, también hemos conocido en el pasado y verdaderamente me molesta porque no es bueno para la ciudad", ha añadido.