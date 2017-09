La Sala desbloquea parcialmente las cuentas bancarias de Sandro Rosell para que pague hipotecas, impuestos y empleados

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado el desbloqueo parcial de las cuentas bancarias del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell para que pueda abonar dos hipotecas, las nóminas de su empleada doméstica y una auxiliar administrativa y los impuestos que deben pagar tanto él como su esposa, Marta Pineda.

Sin embargo, la Sala entiende que no consta que las rentas del expresidente del FC Barcelona estén fuera del control judicial y que no tiene a su disposición efectivo para cumplir sus obligaciones fiscales del ejercicio 2015 y tampoco su esposa.

En cambio, considera que no procede levantar los bloqueos de determinadas cuentas de las sociedades TOC, TEC e Iniciatives, gestionadas por Rosell a través de sicav y dedicadas a proyectos científicos, porque la investigación sobre su actividad se mueve aún "en un campo algo especulativo" y, por tanto, la medida cautelar no debe ser modificada hasta que la juez instructora no obtenga más información sobre las mismas.