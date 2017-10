SCC da por "superado" el proceso independentista y ve en el 21D una oportunidad

El vicepresidente de SCC Àlex Ramos ha dado por "superado" el proceso independentista y ve la política catalana actual en una fase que define como institucional, en que los catalanes podrán decidir su futuro en las elecciones convocadas por el Gobierno de Mariano Rajoy para el 21 de diciembre.

Sin embargo, Puigdemont no se dio por destituido y el sábado emitió una declaración institucional en que aseguró que sólo el Parlament puede cesarlo, postura que SCC no comparte, alegando que "ya no es presidente y hay nuevas elecciones".