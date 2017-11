Rusia tilda de teoría de la conspiración la injerencia en Cataluña y dice con ironía que no van a bombardear Madrid

El director adjunto del Departamento de Cooperación Europea del Ministerio de Exteriores ruso, Igor Kapyrin, ha rechazado de plano cualquier injerencia del Gobierno ruso en el proceso soberanista en Cataluña, algo que ha tachado de "teoría de la conspiración" y ha instado a los países occidentales a presentar "pruebas" de la responsabilidad de Rusia en ciberataques tal y como alegan, al tiempo que ha ofrecido llevar a cabo investigaciones conjuntas de los mismos para esclarecerlos.

"No creo en este tipo de teorías de conspiración a menos de que Rusia sea responsable de todo lo que ocurre en el mundo, no sólo en Europa", ha asegurado, al ser preguntado por la supuesta injerencia desde cuentas falsas y bots en el proceso en Cataluña desde Rusia, durante un acto organizado por el think tank 'Friends of Europe' sobre ciberseguridad y los supuestos esfuerzos de desinformación por parte de Rusia para desestabilizar a países de la UE.