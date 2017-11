Rovira (ERC) dice que el Gobierno amenazó con "muertos en la calle" tras el 1-O

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha asegurado este viernes que el Gobierno amenazó al exGovern de la Generalitat con "violencia extrema con muertos en la calle" si, tras el referéndum del 1 de octubre, no ponía fin al proceso independentista.

"Directamente nos decían esto : que habría sangre y que teníamos que parar porque no dudarían esta vez, y que esta vez no serían pelotas de goma ", ha afirmado en una entrevista de Rac1, en la que no ha revelado quién informó concretamente al Govern de ello , aunque se ha mostrado dispuesta a hacerlo cuando llegue el momento.