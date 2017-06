El conseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Raül Romeva, ha asegurado este domingo que en el exterior nadie ha dicho que Cataluña no pueda hacer un referéndum.

"Nadie ha dicho que Cataluña no pueda votar, todo el mundo acepta que esto es factible. Nadie ha dicho que esto no se pueda hacer. Nadie ha dicho en ningún escenario que Cataluña no pueda democráticamente, pacíficamente, hacer un referéndum para decidir su futuro", ha dicho en una entrevista del '3/24' recogida por Europa Press.