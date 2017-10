Romeva afirma que el Govern está "preparado" para declarar la independencia

EUROPA PRESS

El consejero de Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, ha asegurado este miércoles que el Gobierno catalán está "preparado" para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña, aunque no ha especificado cuándo, al mismo tiempo que ha garantizado que el Ejecutivo catalán no dará marcha atrás si el Gobierno de Mariano Rajoy activa el artículo 155 de la Constitución.

Así lo ha expresado en una rueda de prensa en Bruselas con medios españoles e internacionales, en la que ha defendido que la consecuencia de los resultados del referéndum del pasado 1 de octubre es la aplicación de la ley del referéndum, que dice que el Parlament debe proclamar la independencia de Cataluña.

Romeva ha señalado que el president de la Generalitat "no ha dicho que no se haga" sino que ha pedido iniciar negociaciones con el Ejecutivo central como le solicitaron "actores internacionales". "Nunca hemos dicho que no lo vayamos a hacer", ha afirmado en referencia a la declaración unilateral de independencia, para después añadir que el Govern está "preparado".

Además, el consejero de Exteriores ha manifestado que la Generalitat no renunciaría a su posición si el Gobierno activa el artículo 155. "La respuesta es definitivamente no. No tenemos opción, no tenemos alternativa", ha indicado tras ser preguntado por esta cuestión.

Romeva ha insistido en la necesidad de iniciar un proceso de negociaciones y que la propuesta del Ejecutivo catalán sobre la mesa es que el 1 de octubre dos millones de personas votaron a favor de constituir una república. "Esta es nuestra propuesta, ¿tiene alguien otra propuesta que podamos discutir?", se ha preguntado.

En su opinión, la opción del Gobierno de Rajoy se centra en la "represión y la judicialización". "Esas son las dos propuestas que tenemos ahora sobre la mesa. ¿Hay alguna otra de la que podamos hablar. No la hay. Con esta perspectiva, no hay alternativa", ha defendido.

Asimismo, preguntado por la posibilidad de que haya elecciones anticipadas en Cataluña como modo de salida del conflicto, Romeva ha contestado que "no son una opción" y "no están en el escenario".

También ha asegurado el conseller de Exteriores que la Generalitat está en contacto sobre esta cuestión "con todo el mundo", aunque ha evitado dar nombres concretos con los que se ha hablado, aduciendo que se trata de conversaciones privadas.

Por otro lado, preguntado por la salida de empresas de Cataluña, Romeva ha destacado que se trata de cambios de la sede social y no de la actividad económica, por lo que "no hay impacto" económico. Además, ha resaltado que no se trata de decisiones económicas sino "de carácter político".

El conseller de Exteriores ha aprovechado también la ocasión para advertir a las instituciones europeas de que "lo que pasa ahora en Cataluña tendrá efectos a largo plazo" sobre la sociedad, la economía y la credibilidad europeas.

Al mismo tiempo que, ha opinado que el desafío independentista será debatido entre los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre que tendrá lugar este jueves y este viernes aunque el tema no esté incluido formalmente en la agenda.