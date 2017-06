Rodríguez (PSPV): "En este momento no tiene ningún sentido apoyar otro candidato que no sea Ximo Puig"

EUROPA PRESS

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, encargado de conducir la campaña de Ximo Puig para ser reelegido secretario general del PSPV, ha defendido este jueves que "en este momento no tiene ningún sentido apoyar otro proyecto que no sea el del presidente de la Generalitat", dado que "no hay una realidad orgánica y una realidad institucional" sino que "hay una realidad, la de lo que pasa en la calle".

Rodríguez ha realizado estas declaraciones tras la presentación a los alcaldes del Plan de Mantenimiento de Escuelas de la Diputación, junto al conseller de Educación, Vicent Marzà, al ser preguntado por las primarias en el PSPV para elegir al futuro secretario general, cargo al que aspiran el alcalde de Burjassot, Rafa García, y el actual líder de los socialistas valencianos y presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

El responsable de la Diputación valenciana ha valorado "muy positivamente" que, "poco a poco, como un goteo, cada vez más gente va sumándose a ese gran proyecto que lidera Ximo Puig", ya que a su entender, "es más evidente que en este momento no tiene ningún sentido apoyar otro proyecto que no sea el del presidente de la Generalitat, sobre todo por que "sólo hay una realidad, no hay una realidad orgánica y una realidad institucional, hay una realidad y es la realidad de lo que pasa en la calle", ha subrayado.

Según Rodríguez, "nadie entendería que aquel que está liderando la realidad institucional no esté también liderando la realidad orgánica, especialmente en este momento que hay una valoración positiva de la labor que está haciendo el Gobierno del Botànic, y cuando además hay una valoración positiva del propio presidente de la Generalitat".

Para el dirigente provincial, "el diálogo es la herramienta más potente que existe en política y por tanto de lo que se trata no es de presionar a nadie, se trata de convencer a la gente, se trata de que la militancia entienda que Ximo Puig representa la mejor opción para los socialistas valencianos".

Así, cuando defiende que "hay que avalar por convicción" es porque está "absolutamente convencido de que hay argumentos más que suficientes para que la militancia pueda avalar al candidato a la Secretaria General Ximo Puig", ha asegurado.

En este sentido, ha apuntado que el proyecto que lidera Puig "se construye desde abajo, es un proyecto para la militancia" y "quien no entienda que este proceso es un proceso en el que la voz la tienen los militantes es que no ha entendido nada de lo que hasta ahora ha pasado en el Partido Socialista", ha avisado.

EL CETA NO SUPONE "NINGÚN DISTANCIAMIENTO" CON SÁNCHEZ

Por otra parte, preguntado por la postura de Ximo Puig a favor del acuerdo de libre comercio con Canadá, CETA, frente a la del PSOE, que ha decidido no apoyarlo, --tras haber mostrado una posición favorable en un primer momento--, Rodríguez ha manifestado que no cree que sea una muestra más de "ningún tipo de separación" entre la federación valenciana y la central.

En este sentido, ha señalado que "es una opinión que evidentemente puede emitir Ximo Puig" pero "no tiene nada que ver con que haya mayor o menor distanciamiento". "En este momento lo importante es que Pedro Sánchez ha de tener siempre claro que la federación socialista valenciana está a su servicio para trabajar para que él sea el próximo presidente del Gobierno de España".

Es más, ha agregado, "el secretario general, Pedro Sánchez, tiene todo el derecho del mundo, así lo ha decidido la militancia, de marcar cuál es la línea de trabajo que ha de tener el Partido Socialista, y además cuenta desde luego con el apoyo absoluto de la militancia y de aquellos que podamos aportar, para llevar el Partido Socialista allá donde estime conveniente".

Sánchez "va a contar, y así lo ha dicho Puig hasta la saciedad, con el apoyo de todos los socialistas valencianos, encabezados por Ximo Puig, para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno de España que es nuestro gran objetivo", ha concluido.